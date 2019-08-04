إعادة التغذية لمحطات المنطقة الجنوبية..واستمرار اقتحام محطات الكهرباء في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكدت الشركة العامة للكهرباء أنه تم إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل في المنطقة الجنوبية تدريجياً وجاري العمل على تشغيل الوحدة الرابعة في محطة أوباري الغازية.

وأشارت الشركة – بحسبها دائرة الإعلام – إلى أن مجموعة مسلحة دخلت ظهر اليوم الأحد إلى محطة تحويل بوكماش نتج عنه تعطيل وصول التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية وانقطاع الكهرباء عن الزاوية والحرشة والجميل والعجيلات وجنوب صرمان.

وأكدت الشركة أن مجموعات خارجة عن القانون دخلت ظهر اليوم الأحد إلى محطات تحويل شرق طرابلس، وكعام، والخمس مفاتيح، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تسبب في انخفاض التردد الأمر الذي يؤدي الى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة ، وتهديد إستقرار الشبكة الكهربائية.