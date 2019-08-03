ما يعادل رتبة لواء .. السّراج يساوي قتلى وجرحى “بركان الغضب” بأعلى رتبة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قرر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا “فايز السراج”، رفع مرتبات القتلى والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من منتسبي الوحدات والقوات المساندة لها التابعة لما تسمى بـ “عملية بركان الغضب” لتساوي راتب أعلى رتبة في الجيش، ويعاملون بنفس المعاملة.

كذلك نص قرار السراج رقم “66” لسنة 2019 على ما تقدم، وذلك إلحاقًا للقانون رقم 1 لسنة 2014م، بشأن رعاية أسر قتلى ومفقودي أحداث 17 فبراير، وقرار السراج رقم 72 لسنة 2015 كما تم تعديل جزئي للقرار رقم 69 لسنة 2015 .

هذا وتضمن القرار، كافة القتلى والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من منتسبي الوحدات العسكرية والقوات المساندة لها التابعة لما تعرف بـ “عملية بركان الغضب”، وفقًا للقوائم المحالة من آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية والمعتمدة من رئيس الأركان العامة.