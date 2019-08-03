عودة التيار الكهربائي تدريجيًا لبعض المناطق غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بالشركة الكهرباء في طرابلس البدء في عودة التيار الكهربائي تدريجيًا منذ ساعات الصباح الأولى اليوم السبت لبعض المنطقة الغربية منها تاجوراء، والقره بوللي، والكريمية، والسواني والخمس، ومصراتة “

وأكدت الشركة – في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك – أن العمل جاري من قبل فنيي الشركة على تغذية مدينة طرابلس تدريجياً .

يأتي ذلك بعد إظلام تام على المنطقة الغربية والجنوبية حدث بالأمس نتيجة انهيار الشبكة لرفض بعض المدن والمناطق الالتزام بجدول طرح الاحمال منها مصراتة والزاوية .