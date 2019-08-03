بعد إعلان انحيازه التام لقوّات الجيش.. خارجية الوفاق تُنهي مهام القائم بأعمال السفارة الليبية في إفريقيا الوسطى

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن وزير خارجية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، “محمد الطاهر سيالة”، إنهاء فترة عمل، “حسين محمد محمود”، بالسفارة الليبية بجمهورية إفريقيا الوسطى، وتكليف “عبد المجيد محمد سعد النويلي”، الموظف الدبلوماسي بالسفارة، للقيام بمهام القائم بالأعمال في الوكالة عند السفارة الليبية.

وذكر “سيالة” في مُذكرة موجهة إلى وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى، “سيلفي بايبوتيمون”، أن هذا يأتي في الوقت الذي يؤكد فيه على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرصًا على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والغايات التي تتطلع إليها الشعوب، وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق، في بناء دولة القانون ورغبة منها في تنظيم بعثاتها وسفاراتها في الخارج، من بينها تنظيم العمل بالسفارة الليبية المُعتمدة بالعاصمة بانغي”.

وتابع أن “حسين محمد محمود”، لم يعد يمثل دولة ليبيا في إفريقيا الوسطى، آملاً إعمال المادة “43” من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م، بشأن انتهاء خدمات المبعوثين الدبوماسيين .

وأضاف أنه على ثقة بأن “عبد المجيد محمد سعد النويلي”، يتمتع بخبرة وقدرات دبلوماسية ستجعله قادرًا على القيام بالمهام المُكلف بها التي تحافظ على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي ختام مذكرته، أعرب “سيالة” عن آماله مُجددًا بتقديم التسهيلات اللازمة التي تمكن المعني، من استلام مهام عمله الجديدة كقائم بأعمال الوكالة في السفارة الليبية، ومنحه الثقة والدعم لما فيه صالح العلاقات بين البلدين الصديقين.

يذكر أن سفير ليبيا لدى دولة إفريقيا الوسطى، أعلن انشقاقه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

وكشف السفير الليبي في مقطع مرئي، انحيازه التام لقوات الجيش الوطني، مُشيرًا إلى أن إيمانه بالواجب الوطني تجاه الوطن، هو ما وضعه أمام هذا الموقف التاريخي.

ودعا السفير الليبي في الوقت ذاته أعضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج للوقوف صفًا واحدًا لمصلحة الوطن .