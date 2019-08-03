الاستعداد لاختيار منتخب ليبيا للقوة البدنية كفيف

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أخبار ليبيا 24 – خاص

تقام صباح غدًا الأحد تصفيات القوة البدنية لفئات “الناشئين – كبار – أساتذة كفيف” بإشراف وتنظيم اللجنة الفنية العليا لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية .

وستكون المنافسات على مستوى ليبيا لاختيار عناصر المنتخب الوطنى للقوة البدنية كفيف للمشاركة في بطولة العالم في شهر نوفمبر من العام الجارى في جمهورية مصر العربية .

وستقام التصفيات بنظام التجمعات حيث يقام تجمع في مدينة بنغازى بصالة مخلوف جم خلال الفترة الصباحية بمشاركة الاتحادات الفرعة في مناطق (فزان – إجدابيا – بنغازى – المرج – الجبل الاخضر – طبرق )

وتحتضن العاصمة طرابلس تجمع في ذات التاريخ بصالة نادى طرابلس خلال الفترة الصباحية غدًا الأحد لفرق الاتحادات الفرعية لكلا من مناطق “مصراتة – طرابلس – المنطقة الغربية – الخمس – ترهونة – الزنتان – اللجنة العليا زوارة – اللجنة العليا الزاوية” .

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