نتيجة سيطرة المليشيات على محطات إنتاج الكهرباء .. دخول المنطقتين الغربية والجنوبية في إظلام تام

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أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت المنطقتين الغربية والجنوبية اليوم الجمعة، حالة إظلام تام جراء انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة سيطرة المليشيات الإرهابية على محطات إنتاج الكهرباء، في محاولة منها للتستر على هزيمتها على يد أبطال القوات المسلحة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة أن الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة تتواصل مع الوطنيين في قطاع الكهرباء هناك من أجل إمدادهم بالكهرباء من المنطقة الشرقية .

وكانت  غرفة التحكم الرئيسية بالشركة الكهرباء في طرابلس أعلنت خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد مما أدى إلى حدوث إظلام تام بالمنطقة الغربية والجنوبية .

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