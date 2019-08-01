25 قتيل في صفوف قوات الوفاق وتقدم للقوات المسلحة في طرابلس

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أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن أكثر من 25 قتيل هي الحصيلة الأولى من قتلى قوات الوفاق خلال المعارك في العاصمة طرابلس اليوم الخميس.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة حققت أيضًا اليوم الخميس تقدمًا كبيرًا في مختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأشار مسؤول المركز الإعلامي إلى أنه بعد خسائر قوات الوفاق الكبيرة كالعادة ، وبعد عدم قدرتهم على المواجهة ؛ يتجهون لقصف الآمنين في المناطق والأحياء السكنية والتي منها منطقة الهضبه وغيرها بالقذائف العشوائية.

ولفت الخرطوش إلى أن حالة من الإرباك تشهدها صفوف قوات الوفاق بعد استنزافهم لأشهر وخسارتهم الكبيرة في العتاد والأرواح.

وذكر مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة أن صراعات وخلافات كبيرة بين قادة قوات الوفاق وتوتر واحتقان في مصراته بسبب كثرة القتلى والخسائر .

وأوضح الخرطوش أن القوات المسلحة العربية الليبية إلى هذه اللحظات تحرص كل الحرص على سلامة المدنيين بناءاً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة .