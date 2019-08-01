“صفحات ممولة ومزورة تقوم بنشر منشورات تحريضية ضدي”.. الطبيبة نجلاء دغمان تنفي شائعة اختطافها في بنغازي اعتبرت الهدف من الأنباء المنشورة حولها هو "الإيذاء الشخصي"

أخبار ليبيا24- خاص

تتعرض الناشطة المدنية ، طبيبة العيون نجلاء دغمان، وحفيدة رئيس وزراء ليبيا الأسبق حسين مازق أثناء عهد الملكية من العام 1965 إلى العام 1967 هذه الأيام لحملات تحريضية ومنشورات ملفقة ضدها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتستغل مواقع التواصل الاجتماعي أحيانًا في شن حملات مغرضة هدفها النيل من شخصيات نشطة مدنيًا وإعلاميًا وسياسيًا وحقوقيًا لمواقفها الداعمة لعدد من القضايا، وذلك من قبل صفحات مشبوهة وممولة من قبل فئات مضادة معينة.

آخر هذه المنشورات الملفقة على موقع “فيسبوك” التي طالت الدكتورة نجلاء دغمان، تقول: “اختطاف الدكتورة نجلاء دغمان في بنغازي بتهمة مساندة حكومة الوفاق”.

وفي، تصريح لأخبار ليبيا24، قالت نجلاء دغمان، المعروف عنها مساندتها للجيش الوطني، “أنفي جملةً وتفصيلاً ما يتردد حول اختطافي في بنغازي وأنفي أيضاً وبشكل واضح لا لبس فيه كل ما تتناقله صفحات مشبوهة حول تصريحات ملفقة قلتها بخصوص شهداء الجيش أو ما شابه”.

ومعروف عن الناشطة المدنية، نجلاء دغمان، مساندتها للجيش الوطني الليبي في حربه ضد الجماعات الإرهابية.

وأشارت الناشطة المدنية إلى، وجود منشورات تحريضية ضدها بالاسم والصفة والصورة تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: “إن صفحات ممولة ومزورة مشبوهة تديرها فئة بعينها قامت بنشر منشورات تحريضية ضدي بالاسم والصورة”.

واعتبرت الدكتورة نجلاء دغمان، أن الهدف من الأنباء المنشورة حولها هو “الإيذاء الشخصي”.

وقالت، “أنفي علاقتي بكل ما ورد من أخبار كاذبة وكلمات لم أصرح بها. كل الهدف منها إيذائي شخصياً لحاجة في أنفس مسؤولي هذه الصفحات”.

ويوم الأربعاء كتبت الدكتورة نجلاء دغمان في تدوينة على “فسيبوك” تقول: ” صبر جميل والله المستعان.. هذه قصة أخرى، مش عارفين ما يديروا لي. كل مرة فيلم جديد. كل ما تفشل قصة في تحقيق غرضهم يألفوا سيناريو آخر”.

وأضافت، “طبعاً خاطرهم يقتلوني ويعزقوني بيش يلقوا عليش يحكوا”. وتابعت تقول: “لا قبضوا عليا ولا في أي شيء من الموضوع هذا. كالعادة انحطاط لا قاع له من الكذب والافتراء”. وأشارت الناشطة المدنية، قائلة: “ملحوظة : مش فاهمة كيف أنا متعاونة مع الدواعش ونقول على الذين سقطوا من الجيش شهداء. مش راكبة هذي. ثانيا، مش فاهمة أهمية المعلومة هذي. يعني شنو الاستفادة منها!”.

وقالت: “المهم العمر بيد الله وحده. ولو اجتمعتوا لتضروني بشيء، فلن تجتازوا قضاء رب العالمين. الله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين”.

وتمثل مثل هذه المنشورات التي تعرضت لها نجلاء دغمان امتدادًا لحملات التحريض المنظم الذي تنتهجها بعض التنظيمات والجماعات خاصة الإرهابية لخدمة توجهاتها والنيل من مناوئيها، خاصة وأنها تتزامن المعارك التي يقودها الجيش الوطني من أجل تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.