أمن بنغازي تعلن ضبط الشخص الذي تسبب في وفاة الطفلة “شهد”

136

أخبار ليبيا24
أعلنت مـديرية أمن بنغـازي اليوم الخميس إلقاء القبض على الشخص الذي كان يقود المركبة التي تسببت في وفاة الطفلة شهد.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أن أعضاء قسم التحريات العامة باشروا بالتحري وبجمع المزيد من المعلومات والمتعلقة بقيام مجهول يقود مركبته بأحد أحياء المدينة واصطدم بالطفلة ولاذ بالفرار بدون أن يتم إسعافها مما نتج عنه وفاتها.

وأفاد مكتب الإعلام أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وقد جرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأوضح المكتب أن مديرية أمن بنغازي حريصة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

المزيد من الأخبار

العامة للكهرباء: مسلحون يستولون على محولات في الزاوية كانت في طريقها إلى غريان

السيوي : وضعنا خطط لكشف أي تلاعب في منحة أرباب الأسر

أطلقوا النار على أحد المحولات..مسلحون يهاجمون محطة كهرباء في عرادة

مؤكدًا وجود مطلوبين للعدالة في صفوف قواته .. المسماري : كيف يمكن للسراج الاحتجاج على…

المزيد

العامة للكهرباء: مسلحون يستولون على محولات في الزاوية كانت…

السيوي : وضعنا خطط لكشف أي تلاعب في منحة أرباب الأسر

أطلقوا النار على أحد المحولات..مسلحون يهاجمون محطة كهرباء في…