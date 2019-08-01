أمن بنغازي تعلن ضبط الشخص الذي تسبب في وفاة الطفلة “شهد”

أمن بنغازي تعلن ضبط الشخص الذي تسبب في وفاة الطفلة “شهد”

أخبار ليبيا24

أعلنت مـديرية أمن بنغـازي اليوم الخميس إلقاء القبض على الشخص الذي كان يقود المركبة التي تسببت في وفاة الطفلة شهد.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أن أعضاء قسم التحريات العامة باشروا بالتحري وبجمع المزيد من المعلومات والمتعلقة بقيام مجهول يقود مركبته بأحد أحياء المدينة واصطدم بالطفلة ولاذ بالفرار بدون أن يتم إسعافها مما نتج عنه وفاتها.

وأفاد مكتب الإعلام أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وقد جرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأوضح المكتب أن مديرية أمن بنغازي حريصة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.