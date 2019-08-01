أطلقوا النار على أحد المحولات..مسلحون يهاجمون محطة كهرباء في عرادة

أطلقوا النار على أحد المحولات..مسلحون يهاجمون محطة كهرباء في عرادة

أخبار ليبيا24

ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن محطة الانطلاقة في منطقة عرادة في طرابلس جهد 30 ك. ف تعرضت للاعتداء من قبل مسلحين رافضين لبرنامج طرح الأحمال.

وأضاف المكتب الإعلامي للشركة أن المسلحين دخلوا أمس الاربعاءإلى المحطة وقاموا بإطلاق الرصاص على أحد المحولات مما تسبب في خروج الزيت من المحول الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية الكهربائية عن المحول وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من منطقتي عرادة والبيفي.

وجددت الشركة مطالبتها بالتدخل العاجل من قبل كافة الجهات الاعتبارية بضرورة اتخاذ موقف للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات تحويل الكهرباء التي انتشرت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

وشددت على ضرورة منع الخارجين عن القانون من التعدي عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء من الانهيار.

الجدير بالذكر أن الشركة تعاني منذ فترة من الاعتداءات المتكررة على مقراتها وموظفيها ، وإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية بشكل متواصل .