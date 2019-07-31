مؤكدًا وجود مطلوبين للعدالة في صفوف قواته .. المسماري : كيف يمكن للسراج الاحتجاج على إحاطة سلامة

مؤكدًا وجود مطلوبين للعدالة في صفوف قواته .. المسماري : كيف يمكن للسراج الاحتجاج على إحاطة سلامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، أن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تسببت في هرج كبير في صفوف الإرهابيين في طرابلس.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في بنغازي، تساءل المسماري “كيف يمكن للسراج الاحتجاج على إحاطة سلامة وصلاح بادي وأسامة الجويلي المطلوبان للعدالة الدولية يقاتلان معه”.

وعرض المسماري خلال المؤتمر الصحفي مقاطع مسجلة لعناصر أجنبية ومن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين تقاتل في صفوف مليشيات حكومة الوفاق، مضيفًا أن لدى القوات المسلحة سجل كامل بالإرهابيين المطلوبين للعدالة الدولية .

وقال المسماري أن معركة الجيش في طرابلس هدفها الوحيد والأساسي القضاء على الإرهاب، مؤكدا أن الجيش لا يقاتل من أجل عسكرة الدولة بل من أجل مدنيتها، مؤكدًا بأن سلاح الجو يفرض السيطرة الجوية على كافة التراب الليبي.

وكان قد قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الأربعاء باستدعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، لتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجًا على ما ورد من مغالطات -بحسب ما ذكرت حكومة الوفاق- بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم الاثنين الماضي.

وكشف المسماري، عن نتائج عمليات الجيش الأخيرة في محاور القتال في العاصمة طرابلس، مشددًا على أنّ قوات الجيش أحرزت تقدمًا في أغلب خطوط التماس مع ميليشيات الوفاق والجماعات الإرهابية.

وأضاف أن آمر غرفة العمليات المتقدمة اللواء صالح عبودة أفاد بأنّ ”الميليشيات لم تعد لها قوة فعلية على الأرض، وأنّ كل اعتمادها بات على بعض الطائرات التركية المسيّرة التي جرى إسقاط طائرتين منها“.

ودعا المسماري سكان طرابلس إلى“ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة العامة، والتي تدعو إلى عدم تمكين المسلحين من التوغل داخل الأحياء واتخاذ المدنيين دروعًا لهم“.

كما أشار إلى ”استمرار الغارات الجوية المكثفة سواء في الليل أو النهار، وتقديم الدعم الجوي للقوات البرية التابعة للجيش، وكذلك استهداف مواقع وتمركزات وغرف عمليات خاصة بالميليشيات“.

وقال إن سلاح الجو قام، ليلة أمس، بتمشيط المنطقة من العزيزية على تخوم طرابلس إلى مدينة غريان، واستهدف عدة مواقع على طول هذا الخط.

وأكد المسماري أن كل المنطقة صارت مسرحًا للمعارك، وتحت نيران القوات المسلحة الليبية، وجرى فرض السيطرة الجوية عليها، وسيتم التعامل بحزم مع أي قوة خارجة عن القانون في هذه المنطقة.