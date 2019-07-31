مؤكدة أن “حفتر” وضع اللمسات الأخيرة.. مصادر عسكرية: تحرير طرابلس قبل حلول عيد الأضحى

أخبار ليبيا 24ـ – خاصّ

أعلنت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن قائد الجيش الليبي المشير “خليفة حفتر”، أجرى أمس الثلاثاء، سلسلة لقاءات بالضباط الميدانيين من قادة معارك تحرير طرابلس، لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الاقتحام الشامل، وتعزيز محاور القتال.

وذكرت الصحيفة، في مقال لها، أنها علمت من مصادر مُقربة من المشاركين في الاجتماع، أن عملية تحرير طرابلس ستتم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بعد ضمان كل أسباب النجاح في تأمين طرابلس، وبخاصة تأمين المدنيين.

وأضافت الصحيفة أن “حفتر التقى” باللواء محمد بن نايل، آمر مجموعات الردع بالقيادة العامة، وآمر منطقة براك العسكرية، وعدد آخر من القادة الميدانيين، استعدادًا للبدء في اقتحام العاصمة، بعد التقدم الذي سجلته قوات الجيش الوطني، في مختلف محاور القتال .

وتابعت، نقلاً عن مصادر ميدانية، أن سلاح الجو التابع لقوات الجيش، نفذ أمس الثلاثاء، غارة جوية مكنته من تدمير منصات الصواريخ التي تطلقها الميليشيات عشوائياً على السكان المحليين داخل طرابلس، وكانت وراء تعطيل الملاحة الجوية بمطار معيتيقة.