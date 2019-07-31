فريق الدّعم النفسي والاجتماعي بسبها ينظّم محاضرة توعوية لأبناء الجالية الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نظّم فريق الدّعم النّفسي والاجتماعي بسبها، محاضرة توعوية لأبناء الجالية الإفريقية بالمدينة، حول الإسعافات النفسية الأولية، وكانت بمشاركة أطباء نفسيين من كلية الطب البشري بجامعة سبها.

وقال الطبيب النفسي نضال شعبان – لأخبار ليبيا24 – إن هذه المحاضرة تعد مهمة ضمن برامج وتدريبات الإسعافات الأولية، حيث يحتاج المصابون في الحوادث اليومية أو الكوارث الطبيعية لإسعافات ومتابعة نفسية في لحظات الصدمة الأولى، أو بعدها بزمن.

وأوضح شعبان أن فئة المهاجرين الأفارقة يتعرضون للكثير من الحوادث، سواء بالمنزل، أو أثناء العمل، أو في مختلف الأماكن التي يرتادونها، ويحتاجون بشكّل منتظم لمعرفة ودراية علمية كيفية تقديم الدعم النفسي، بنفس القدر الذي يحتاجون فيه للتدرب على الإسعافات الأولية.