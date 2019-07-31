دون الإفصاح عن مضمونها .. السراج يسلم سلامة مذكرة احتجاج على إحاطته بمجلس الأمن

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا فائز السراج اليوم الأربعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مذكرة تتضمن احتجاجا على ماورد من مغالطات بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم الإثنين الماضي.

لم يوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مضمون المذكرة أو المغالطات التي قدم الاحتجاج بشأنها.

وكان المجلس الاعلى للدولة في ليبيا قد أعلن هو الآخر أنه بصدد مخاطبة أعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة كتابياً بشأن ما جاء من “مغالطات” في إحاطة سلامة للمجلس أمس، والتي “تثير الكثير من الشكوك حول حيادية” عمل البعثة في ليبيا.

في سياق متصل، التقى وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فـتحي باشاغا في طرابلس مع منسقة فريق الخبراء التابع إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة “ليبيكا ماجو مدار”.

وناقش الطرفان تدخل الجهات الخارجية في ليبيا، وتأثيره على تطورات العمليتين السياسية والأمنية.

باشاغا تحدث خلال اللقاء للمسؤولة الأممية عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال هجوم قوات حفتر على طرابلس، واستعانته بمن وصفهم بالمرتزقة الأجانب.

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، في إحاطته الأخيرة يوم الإثنين الماضي، إن النزاع المسلح في ليبيا، يسير بلا هوادة، مشيرًا إلى أن الحرب حول طرابلس، تركت 1100 قتيلاً، بما في ذلك 106 من المدنيين، لافتًا إلى أن مئات الآلاف من الناس فروا من ديارهم في العاصمة، نتيجة للقتال، مؤكدًا أن عشرات الآلاف يعبرون الحدود إلى تونس سعيًا نحو الأمان لأسرهم، كما أن أكثر من مائة ألف امرأة ورجل وطفل على مشارف الخطوط الأمامية بشكل مباشر، فضلاً عن 400 ألف شخص من مناطق متضررة بشكل كبير من المصادمات.

ونعى سلامة في مستهل إحاطته في جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، موضحًا أنه كان داعمًا لدور الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرًا إلى استضافة تونس للعديد من الفعاليات.

وأوضح سلامة، أن الحرب زادت من سوء الوضع الإنساني، وأعاقت الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والمُنقذة للحياة، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع دعوات وقف التصعيد، كثفت الأطراف المتحاربة من هجماتها الجوية، بالإضافة لضربات جوية دقيقة عن طريق الطائرات والطائرات المُسيرة، مؤكدًا أن النطاق الجغرافي قد اتسع، قائلاً: “للمرة الأولى في 26 يوليو، شنت قوات حكومة الوفاق هجومًا على القاعدة الجوية في منطقة الجفرة، التابعة للجيش الوطني الليبي، وفي 27 يوليو، قامت قوات حفتر، بشن غارات على القاعدة الجوية لحكومة الوفاق في مصراتة، إضافة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات البرية”.

وبيّن المبعوث الأممي، أن القوات من الجانبين، لم تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن المثال الأسوأ للهجمات العشوائية، كان الضربة الجوية التي استهدفت مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا، مؤكدًا أن الإحداثيات الدقيقة لمركز تاجوراء، وغيره من المراكز قدمتها الأمم المتحدة إلى الأطراف حتى تتجنب مثل تلك الأحداث.