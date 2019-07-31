حل لغز قضية قتل سجلت لسنوات ضد مجهول ببنغازي الضحية يحمل الجنسية السودانية ومتزوج من سيدة ليبية

أخبار ليبيا24-خاص

بعد أن سجلت ضد مجهول لنحو خمس سنوات استطاع المحققون بقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي كشف خيوط جريمة قتل ضحيتها رجل يحمل الجنسية السودانية متزوج من سيدة ليبية.

الضحية “ن.إ.ي” قتل سنة 2013 بواسطة سلاح ناري نوع “خرطوش” داخل منزله في حي بوهديمة عام 2013، وسجلت القضية حينها ضد مجهول.

ولكن وبعد عدة سنوات استطاع المحققون بقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي التي استعادت عافيتها بعد طرد الجماعات الإرهابية من المدينة حل القضية والقبض على مرتكبيها.

يقول الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي أن عملية القبض على الجناة جاءت بعد تلقى قسم التحريات العامة تعليمات من رئيس القسم بتوجيه من مدير الأمن، بفتح ملف القضية من جديد والبحث والتحري وجمع المزيد من المعلومات حول الواقعة.

وبالبحث والاستدلال استطاع عناصر التحريات من كشف أول خيوط هذه الجريمة البشعة التي ظل مرتكبوها مجهولين لسنوات.

ووفق ما أورده الإعلام الأمني بالمديرية، فإن أول خيوط الكشف عن الجريمة جاءت بعد ضبط قوة من قسم التحريات العامة زوجة المغدور به “ب. ر. م” ليبية الجنسية مواليد 1991، ومنها بدأت تتضح خفايا الجريمة.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات وعند الاستدلال تبيّن وجود أمور عائلية ما بين الزوجين منها طلاقهما قبل الحادثة بشهر ورغبة الزوج في أخد ابنه من زوجته التي رفضت ذلك.

الزوجة وبعد رفضها لطلبات طليقها تواطأت مع شخص ليبي يدعى “س. ن” من ذوي السوابق، وذلك بالتنسيق معه على أن يذهب إلى الضحية ويقوم بإخافته.

وعند وصوله إلى منزل الضحية وبحوزته سلاح ناري نوع “خرطوش” قام برماية المجني عليه مما أدى إلى قتله.

عقب ارتكابه لهذه الجريمة، بدأ القاتل المأجور، في تهديد الزوجة والضغط عليها حتى لا تخبر الأجهزة الأمنية.

وبالتحقيق حول ملابسات القضية، تعرف أعضاء التحريات على شخص آخر كان يقود “القاتل” ساعة حدوث الواقعة.

وأفادت الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، أن السائق ليبي ويدعى “ن. ص”. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، كما أن الجميع اعترفوا أيضًا بما نسب إليهم.

سُجلت ضد مرتكبي الجريمة قضية أحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية حيالهم.