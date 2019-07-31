انطلاق الفوج الأوّل من حجيج بيت الله بالمنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

باشرت قوّات الجيش الليبي صباح اليوم الأربعاء في تأمين المرحلة الأولى من تفويج حجيج المنطقة الجنوبية، عبر مطار (تمنهنت) الدولي، والتي تشرف عليها هيئة شؤون الحج، بالتعاون مع شركة ليبيانا ومطار تمنهنت الدولي.

وبدأت عملية تفويج بأكثر من مائة وستين حاجاً وحاجة، من مناطق (سبها وغدوة ووادي الشاطئ والبوانيس والجفرة)، عبر طائرة الخطوط الإفريقية، التي حطّت على أرض مطار (تمنهنت) على تمام العاشرة صباحا.

وقال مدير مطار( تمنهنت) الدولي حمزة حسن – لأخبار ليبيا24 – إن عملية تفويج الحجيج بدأت بشكل منتظم، نتيجة تعاون الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي تؤمّن قاعدة تمنهنت ومناطق الجنوب، إضافة لتعاون جمعية الهلال الأحمر الليبي، في متابعة الوضع الصحي للحجاج وتقديم العون لهم.

وأوضح “حمزة” أن الحجيج انتقلوا إلى مطار إمعتيقة الدولي، ومنه سينطلقون عند التاسعة مساء إلى المملكة العربية السعودية، كما أن الوفد الثاني من حجيج الجنوب، سيتحرك يوم غد الخميس، وسيضم حجاج مناطق (القطرون وغات وتراغن وأوباري ووادي عتبة).