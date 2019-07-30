داعش يحلم بالعودة إلى ليبيا… ولكنّ ذلك وهمٌ لن يتحقّق أبدًا

أخبار ليبيا24

لقد اتّسم ظهور داعش في بداية انتشاره بالقوّة والسلطة والزعامة فقد بدا هذا التّنظيم الإرهابيّ والمتشدّد وكأنّه كيانٌ لا يقهر يتصرّف ويتكلّم بألسنة قادته بثقةٍ ونفوذٍ استثنائيين.

ولكن مع مرور الوقت، وتضاعف المعارك ضدّه وتفاقم حدّتها، وكذلك مع ازدياد رفض الشّعب له، بدا التنظيم الداعشيّ هزيلًا ويائسًا ومنهزمًا، بات لا يجرؤ على الخروج إلى العلن خوفًا من الشتائم والاستهزاءات الّتي ستطاله بفعل الهزائم الّتي مُني بها والّتي حطّمته تحطيمًا لم يعرف له التّنظيم مثيلًا من قبل.

وعلى الرّغم من المحاولات العديدة والمتتالية الّتي يلجأ إليها قادة التّنظيم ليثبتوا أنّ داعش لا يزال على قيد الحياة وأنّ الأمور لا تزال كما كانت عليه في السّابق وتحت سيطرته، يبقى داعش عاجزًا عن تخويف المدنيين وترهيبهم.

فكلّ محاولاته باءت بفضل تدخّل الأجهزة اللّيبيّة الّتي تقف دائمًا بوجه الإرهاب وتدافع عن أرضها ومواطنيها حتّى الرّمق الأخير.

بعد كلّ هذه الهزائم، لا يزال داعش المجرم يحلم بالعودة إلى ليبيا، وينتظر اللّحظة المناسبة للظهور من جديد وفي انتظار ذلك، يحاول التّنظيم استمالة الضعفاء إليه، ولا سيّما الأفراد الّذين كانوا يؤمنون بإيديولوجيّته ومعتقداته وقيمه البالية.

لقد اعتمد التّنظيم الهمجي استراتيجيّة جديدة هذه المرّة، إذ أنّه لم ينكر الخسارة والهزيمة بل على العكس اعترف بهما طالبًا من مناصريه أن يتحلّوا بالصّبر والثّقة حتّى يثابروا جاهدين لمساعدة التّنظيم المحتضر على النّهوض من جديد.

لقد عاد داعش الإرهابي بأكاذيبه المضلّلة، ووعوده الباطلة للترويج لإيديولوجيا القتل والدمار ولإعادة لمّ شمله في ليبيا، ولكن أينما ظهر داعش ومهما حاول التلاعب بمشاعر وعقول المدنيين، ومهما كانت مخطّطاته الدمويّة محكمة ومدروسة، فهو لن يلاقي استجابةً من الشباب الّذين أدركوا حقيقة التنظيم المتطرّف والكاذب والمضلّل والباطل الّذي تعدّى على الدين الإسلامي وأوهم الشّباب بأنّه السبيل الأول والأخير لتحقيق الذات.