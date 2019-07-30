مصدر ينفي التصريحات المنسوبة لـ”الكبير” حول تخفيض قيمة أرباب الاسر لعام 2019

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء الاخبار المتداولة بشأن تخفيض المصرف المركزي لقيمة مخصصات أرباب الأسر لعام 2019 من 1000 دولار إلى 500 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بحسب صحيفة صدى الاقتصادية، قد تناقلت تصريحات منسوبة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بشأن تخفيض المصرف المركزي لقيمة أرباب الأسر لهذا العام إلى 500 دولار لأنها تؤثر على احتياطيات الدولة من العملة الصعبة.

وجاءت هذه الشائعات بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء عن موعد الشروع في بيع مخصصات أرباب الأسر لعام 2019 بقيمة “500 دولار” لكل مواطن بداية من العشرين من شهر أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن المصرف المركزي وبالاتفاق مع المجلس الرئاسي ضاعف قيمة مخصصات الأسر لعام 2018 من 500 دولار إلى 1000 دولار، وذلك تزامنا مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمّ إقراره شهر سبتمبر من العام الماضي.