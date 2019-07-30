“السراج” يقرر خفض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخفيض قيمة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي المحددة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم “1” لسنة 2018، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي .

ونص القرار في مادته الثانية على ضرورة تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته “138%” من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي .

وشدد القرار على ضرورة العمل به اعتبارًا من الرابع من أغسطس المقبل، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد التشاور بين رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ولدواعي المصلحة العامة وما تستوجبه من اتخاذ تدابير ضرورية، بحسب نص القرار.