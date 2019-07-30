بقلم/إبراهيم علي

كثيرون هم ضحايا اللتّنظيم الإرهابيّ داعش الّذي استولى على مناطق عديدة ومهمّة في ليبيا، فداعش لم يترك أحدًا يفلت من شرّه وإجرامه واستفزازه وحقارته.

لقد عمد داعش منذ اليوم الأوّل لانتشاره في ليبيا، على غرار البلدان الأخرى، إلى توسيع نطاق دائرته وجمع أعدادٍ هائلة من العناصر الّذين يخضعون لعمليّة غسل دماغ فيتمّ إقناعهم بفكر داعش الإرهابيّ المتطرّف ويرغمون على اعتناق “الدين الداعشيّ” القائم على الكراهيّة والقتل والذبح والدمار وغيرها من الصفات السلبيّة والمقيتة الّتي لا تمتّ إلى الدين الإسلاميّ الحقيقيّ بصلةٍ.

ضمّت ضحايا داعش رجالًا من جنسيّات مختلفة، معظمهم في عمر الشّباب، رجالٌ يطمحون إلى بناء عائلة مثاليّة وامتهان عملٍ شريفٍ يؤمّن لهم لقمة عيشهم وسقفٍ يأويهم مع زوجاتهم وأولادهم.

إنّه حلم كلّ إنسان على وجه الأرض، ولكنّ داعش المستبّد والمجرم راح يستغلّ أوضاع الشّباب الماديّة والمعيشيّة المتدنيّة، وراح يقنعهم بأنّ الحياة الّتي يعيشونها ليست سوى حياة ترسمها المشقّات والمتاعب والمشاكل من دون التوصّل إلى هدفٍ معيّن وسامٍ.

وكنتيجةٍ لذلك، نجح الدواعش في استمالة الشّباب إليهم وتكوين جماعات إرهابيّة تسيّرها نزعة الانتصار وتحقيق الذّات.

المجموعة الثّانية من ضحايا داعش ضمّت النّساء اللّواتي التحق قسمٌ منهنّ بالتّنظيم بكلّ إرادةٍ ووعي، أمّا القسم الآخر منهم فكان مرغمًا على ذلك بسبب مبايعة أزواجهنّ التّنظيم.

فالنساء المتزوّجات فضّلن البقاء مع أزواجهنّ حتّى ولو كان ذلك سيكلّفهنّ حياتهنّ وسيشوّه سمعتهنّ.

ولكنّ الضحايا الأكثر تضرّرًا في كلّ هذه المسألة هم الأطفال الأبرياء الّذين لم يكن لديهم الخيار في تقرير مصيرهم، فهؤلاء الأطفال يدفعون ثمن أخطاء آباءهم الدواعش وهمجيّة اختياراتهم.

هؤلاء الأطفال لم يختاروا طريق الإجرام التي أجبروا على خوضها، ولم يودّوا مشاهدة عمليّات الإعدام، وتلطيخ أيديهم الصغيرة بالدّماء.

لقد سُلِبَ هؤلاء الأطفال من طفولتهم وحرموا من تحقيق مستقبلهم، لقد باتوا أفرادًا يسيطر عليهم الخوف والرّعب، إنّهم أطفالٌ تائهون ومهجرون ومشرّدون، إنّهم منبوذون من الجميع ومصيرهم مجهول ومخيف.

فبعد مقتل ذويهم، باتوا من دون مجتمع، ولا عائلة، ولا أقارب، باتوا يحملون عبئًا يفوق طاقتهم وينتظرون اليوم الّذي سيأتي من ينتشلهم فيه من مأساتهم.