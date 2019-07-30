آغا يرد على قرار الشروع في منحة أرباب الأسر وتخفيض الرسم على بيع النقد الأجنبي

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وصف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الثلاثاء إعلان مركزي طرابلس والمجلس الرئاسي عن الشروع في صرف منحة أرباب الأسر وتخفيض الرسم أنه اللعب في الوقت الضائع.

وأشار آغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن تخفيض الرسم على بيع النقد الأجنبي إلى 163٪ ليصبح الدولار بـ 3,67 دينار ليبي.

وقال رئيس اللجنة حول قيمة منحة أرباب الأسر التي أعلن مركزي طرابلس عن الشروع فيها وهي 500 دولار عن كل فرد والاي يفترض أن تكون 1000 دولار كما أعلن في السابق :”إذن لايوجد تنسيق..أين الشفافية..أين باقي المنحة”.

ولفت آغا إلى أن القوات المسلحة سوف تدخل إلى العاصمة طرابلس وسوف تنتهي هذه المهزلة، بحسب وصفه.

وكان مصرف ليبيا المركزي طرابلس أعلن اليوم الثلاثاء البدء في بيع الدولار بالسعر الرسمي عن كل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر.

وأوضح المصرف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المحافظ الصديق الكبير أصدربالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تعليماته بالشروع في بيع 500 دولار.

فيما قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخفيض قيمة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي المحددة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم “1” لسنة 2018، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي .

ونص القرار في مادته الثانية على ضرورة تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته “138%” من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي .