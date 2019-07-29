مجلس الأمن يعقد جلسة جديدة حول ليبيا من المقرر أن يقدم الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إحاطة خلال الجلسة

أخبار ليبيا 24-خاص

يعتزم مجلس الأمن اليوم الإثنين عقد جلسة في مقره بنيويورك لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا حيث من المقرر أن يقدم الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إحاطة خلال الجلسة.

ويعقد مندوبو الدول الأعضاء في المجلس جلسة مشاورات مغلقة، قبل الاستماع إلى إحاطة سلامة، ولجنة العقوبات التابعة للمجلس حول الوضع في ليبيا.

وأجرى سلامة على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع عدد من المسؤولين في ليبيا، بهدف وقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن سلامة التقى يوم الأحد القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في الرجمة.

وأضافت البعثة في بلاغ لها إن المبعوث الأممي والقائد العام للجيش الوطني تباحثا الاوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من السلم والحوار.

وأشارت البعثة إلى أن سلامة نبّه خلال لقائه مع حفتر من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية.

ويوم السبت التقى سلامة برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، فايز السراج، وذلك على هامش مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وتناول اللقاء في تونس آخر التطورات في ليبيا والسبل الآيلة لوقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية.

وشدد سلامة بحسب البعثة الأممية على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.