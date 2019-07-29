عمليات الكرامة تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جديدة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، إسقاط طائرة تركية مسيرة شمال مدينة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس.

فيما قامت مقاتلات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة،  باستهداف تمركزات لقوات الوفاق في منطقتي القره بوللي والزطارنة شرقي طرابلس، وكبدات المجموعات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد.

وكانت محاور القتال المختلفة، شهدت اليوم الإثنين حالة من الهدؤ الحذر، باستثناء محوري عين زارة، وطريق مطار طرابلس العالمي، اللذين شهدا عمليات قتالية أحرزت خلالها قوات الجيش تقدم.

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