الميهوب: واشنطن أكدت وقوفها إلى جانب قوات الجيش في الحرب ضد الإرهاب

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أخبار ليبيا24 – خاص

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب أن وفد البرلمان قدّم ملفًا كاملًا إلى الكونغرس الأمريكي وإدارة البيت الأبيض تضمن إثباتات وأدلة دامغة، تؤكد تورط دولتي قطر وتركيا في دعم المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المنضوية تحت حكومة الوفاق، ماليًا وإعلاميًا ولوجستيًا.

الميهوب أشار إلى أن هذه الإثباتات تكشف تورط الدوحة وأنقرة في دعم الإرهاب وتخريب البلاد، وذلك حتى تعيد واشنطن النظر في علاقتها مع حكومة الوفاق.

وقال: “إنهم أطلعوا الجانب الأميركي على حقيقة الأوضاع في ليبيا والدور الذي يقوم به الجيش في محاربة الإرهاب وقتال الجماعات المتطرفة خاصة في طرابلس”، لافتا إلى أن واشنطن أكدت وقوفها إلى جانب “قوات الجيش ودعمها له في حربه على الإرهاب”.

وعقد وفد من مجلس النواب خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عدة لقاءات مع أعضاء بالكونغرس والإدارة الأمريكية.

وكان الهدف الرئيسي للزيارة، شرح الوضع في ليبيا لأعضاء الكونغرس ولإدارة ترامب، حيث التقى أعضاء من مجلس النواب بلجان مختلفة تابعة لإدارة ترامب، وعقدوا معهم سلسلة لقاءات مختلفة.

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