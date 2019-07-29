المحجوب يؤكد إصابة عسكريين أتراك خلال غارة للجيش على الكلية الجوية بمصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي، وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عميد خالد المحجوب، إصابة عدد من العسكريين الأتراك الذين يدربون عناصر من الكلية الجوية مصراتة.

واكتفى المحجوب، بالقول: “هناك معلومات لإصابة عدد منهم، دون إعطاء تفاصيل أكثر”.

المحجوب أعلن أن قوات الجيش لازالت ترصد باقي المواقع التي بها غرف عمليات وطائرات تستخدم لضرب القوات، مشيرًا إلى أن “القوات الجوية تسيطر على الأجواء بنسبة لا مقارنة فيها مع المليشيات”.

واعتبر أن ضربات سلاح الجو ضد مواقع في مدينة مصراتة وخاصة الكلية الجوية، التي تستخدمها “المليشيات انطلاقا لطائراتها التركية”، تظهر قدرة القوات المسلحة على إصابة أي هدف “للمليشيات”.

ووصف المحجوب، في تصريحات صحفية، الوضع الميداني للمليشيات” على الأرض بأنه على وشك الانهيار التام خاصة مع الضربات المتلاحقة التي تنفذها قوات الجيش ضدهم بقواته البرية والجوية.

وأشار إلى أن المليشيات انهارت بالكامل، وهو ما اتضح في هجماتها التي خفت وتيرتها وحجمها، لافتا إلى انهيار معنوياتها جاءت نتيجة خيبات الأمل التي تصاحب كل عمل قتالي يتوقعون أنه إنجاز فتحوله القوات المسلحة إلى كابوس عليهم، ويتغير إلى نجاح عملياتي للجيش بفعل التكتيك والمناورة وبالإمكانيات التي يملكها الجيش .

ونبه مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن “ما حدث في الجفرة وما قامت به المليشيات باستهداف طائرة النقل التي خصصت لنقل الحجيج من خلال طائرة تركية مسيرة يقودها ضباط أتراك، دفع القيادة العامة لإصدار الأوامر باستهداف الموقع الذي انطلقت منه الطائرة، وهو ما حدث باستهداف عدة مواقع للمليشيات في مدينة مصراتة والكلية الجوية وفي سرت”.

وأكد على أن الضربات كانت حاسمة، حيث استهدفت أهدافًا مهمة اختيرت بعناية، ورأى أن هذه الضربات أثبتت قدرة قواته على الوصول لأي هدف عسكري “للمليشيات”، كما أنها كانت ضربة معنوية لم تتوقعها “العصابات الإرهابية”.

ولفت إلى أن تلك “الضربات كانت محل استحسان الشعب الذي ضاق ذرعا بعبث المليشيات المتحكمة في هذه المدينة المختطفة والمتورطة في دماء الليبيين ونشر الإرهاب”.

وأوضح أن الضربات، ستقلل لحد كبير انطلاق الطائرات التركية المسيرة التي تستهدف مواقع قوات الكرامة في محاور القتال بالعاصمة من الكلية الجوية الخاضعة لسيطرة المليشيات في مدينة مصراتة.

وقال المحجوب: “إن الموقف كان يحتم ضرب هذه المواقع بعد جرائمها ضد قوات الجيش وضد المدنيين”، مضيفا أن القيادة العامة للجيش الوطني حريصة على أكاديمية الدراسات الجوية والمحافظة عليها كونها مؤسسة ليبية مهمة، لكن عندما تستخدم لضرب قواتنا وارتكاب هذه الجريمة، فإن الموقف يحتم ضرب هذه المواقع.

ووصف هذه الضربات بأنها “عمليات نوعية” على الأرض، مشيرًا إلى أن الكلية الجوية بمصراتة استخدمت لأغراض القصف بالطيران المقاتل الذي تم تدميره من قبل قوات الجيش.

وقال: “إنها حاليًا تُستخدم للطائرات التركية المسيرة، التي يتم استهدافها”. وأضاف: “إنها أكاديمية عسكرية تستخدم كقاعدة ومطار وبها سجن ويتحكم بها المليشيات، وإنها لم تعد تؤدي دورها الذي أنشئت من أجله”.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أعلن أول أمس السبت، عن استهداف أكثر من عشرة أهداف أكثر من عشرة أهداف اختيرت بعناية وتم تدميرها شملت غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مصراتة والكلية الجوية بها وقاعدة سرت كما شملت رتل بمنطقة عمليات غريان.