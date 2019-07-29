الجيش يستهدف مقر كتيبة أبوعبيدة الإرهابية و الوفاق تدعي أنه مستشفى ميداني إعلام ونشطاء الوفاق يريدون إظهار طرابلس بأنها آمنة مستقرة وأن كل الأجهزة الرسمية تعمل فيها

أخبار ليبيا24- خاص

التزوير والتزييف والكذب والتدليس وقلب الحقائق تحول من هواية إلى حرفة لقنوات الإعلام والنشطاء التابعين لحكومة الوفاق الوطني خصوصًا خلال توثيق مجريات الأحداث والمعارك التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس.

منذ أعوام تعيش العاصمة أسواء أوضاعها من نقص في الوقود وغاز الطهي والازدحام الشديد على المحطات والموزعين إضافة إلى تواصل انقطاع الكهرباء ولساعات ونقص السيولة تكرر وقوع الاشتباكات المسلحة بين المليشيات التي تسيطر على طرابلس وماتسببه من قتل للأبرياء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

فرغم كل ما تشهده طرابلس من أوضاع اقتصادية وأمنية غير مستقرة منذ أعوام ورغم سيطرة المليشيات المسلحة على المدينة ومقدرات الدولة بكل معنى الكلمة بسيطرتها على الوزارات والمؤسسات الحكومية معتمدة على ابتزازها إلا أن إعلام ونشطاء الوفاق يريدون إظهارها بأنها آمنة مستقرة وأن كل الأجهزة الرسمية الحكومية والأمنية تعمل فيها بشكل طبيعي ونسي أو تناسى أن وزير داخلية الوفاق صرح قبل أشهر أن المليشيات تسيطر على ميزانيات الوزارات وخصوصًا وزارة الداخلية.

كما علم القاصي والداني أن من بين المقاتلين في صفوف قوات الوفاق إرهابيين فارين من درنة وبنغازي وإجدابيا وآخرون تجار للبشر والوقود والذهب وغيرها كثير منهم مطلوبين محليًا ودوليًا إلا أن إعلام الوفاق يحاول إظهارهم على أنهم شباب مدنيون يدافعون عن مدنية الدولة ويقفون ضد محاولة انقلاب على دولتهم “المدنية”، لأنهم في الحقيقة يعلمون أن تحرير العاصمة من قبل القوات المسلحة يعني إسقاط عروش قادة المليشيات وممتلكاتهم التي أسسوها عقب سيطرتهم على العاصمة فتحولوا إلى أثرياء.

تزوير جديد وتزييف آخر لإعلام الوفاق وتبعه رسميًا مكتب الإعلام التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حول الادعاء بأن طيران القوات المسلحة العربية قام بقصف مستشفى ميداني في جنوب طرابلس وأن القصف أدى إلى مقتل عدد من الأطباء وإصابة آخرين.

واتضح فيما بعد أن المقر الذي تم قصفه في طريق المطار هو مقر يتبع للسفارة الأمريكية دون إذنها أو علمها تتمركز فيه مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا أبوعبيدة من ضمنها سرية طبية وهي تابعة للإرهابي المدعو أبوعبيدة الزاوي.

وتمركزت السرية الطبية في هذا المقر مع باقي المليشيا، وبفضل العمل الاستخباراتي الدقيق تم رصدهم واستهداف الإرهابيين الذين يستغلون هذا المقر فلم يعد لهم مفر أمام ضربات سلاح الجو والقوات البرية.