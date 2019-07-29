إظلام تام بالمنطقة الجنوبية..مسلحون يعتدون على محطة كهرباء السراج

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ذكرت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين أن محطة تحويل كهرباء السراج جهد 220 ك. ف في طرابلس تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة مجهولة ، في مشهد تكرر في عدد من المناطق.

وأشارت الشركة إلى أن المجموعة المسلحة قامت بإرجاع التيار الكهربائي بالقوة ، مما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد في كل من الأولى والثانية في الخمس والثالثة والرابعة في جنوب طرابلس.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة قامت بإرجاع الوحدة الرابعة في محطة جنوب طرابلس وتم أيضًا إرجاع باقي الوحدات.

وطالب الشركة العامة للكهرباء من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء، ومنع المعتدين بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء.