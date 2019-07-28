ليست المرة الأولى .. حكومة الوفاق تتهم الجيش بقصف مستشفى ميداني جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتهمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر بقصف مستشفى ميداني، جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد.

وادان المجلس الرئاسي استهداف قوات الجيش استهدف قوات الجيش للمنشآت المدنية، وكان آخرها ما وقع، أمس السبت، من قصف جوي لمستشفى ميداني جنوب طرابلس”.

البيان أضاف أن القصف أسفر عن مقتل 5 أطباء، ومسعفين، وإصابة 8 من الطاقم الطبي بجروح، قائلا إن استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية أصبح ممنهجا، ويعد وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جرائم حرب، حسب البيان” .

وشددت حكومة الوفاق ، على أن “الجهات المختصة بحكومة الوفاق ترصد وتوثق ما وصفته بـ”الجرائم” لتقديم مرتكبيها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي”، داعية المجتمع الدولي “لتحمل مسؤولياته”.

وأقيمت اليوم الاحد مراسم تشييع العناصر الطبية الخمسة، وبين مركز الطب الميداني والدعم أن القتلى من الطاقم الطبي للمركز وقد قتلوا أمس السبت.

وبث مركز الطب الميداني والدعم تسجيلا مصورا يظهر الآثار الناجمة عن قصف المستشفى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الأمين الهامشي أن “إصابة مباشرة وجهت للمستشفى”، متهما قوات المشير خليفة حفتر بشن الغارة.

الهاشمي قال في وقت متأخر السبت إن “المستشفى الميداني في منطقة طريق المطار تعرض لقصف جوي، تسبب في مقتل خمسة أطباء وإصابة ثمانية بجروح متفاوتة بينهم مسعفين”.

وأضاف أن “طيران حفتر هو الذي استهدف المستشفى” مشيرًا إلى أن “إصابة مباشرة وجهت للمستشفى الذي كان مكتظا بالفرق الطبية”.

وتتعرض المستشفيات الميدانية في طرابلس القريبة من مواقع الاشتباكات، لقصف جوي متكرر تحمل حكومة الوفاق طيران قوات حفتر مسؤوليته.

ودعت منظمة الصحة العالمية تكرارا إلى تجنب استهداف الطواقم الطبية التي تقدم خدمات الإسعاف لضحايا المعارك.

يذكر أن العاصمة طرابلس تشهد اشتباكات عسكرية في مناطق متفرقة، وذلك منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية .