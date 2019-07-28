عودة الخدمات..مواطن يتسبب في قطع الاتصالات والإنترنت عن بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

عادت اتصالات الهاتف بشركتي ليبيانا والمدار و وشبكة الإنترنت للعمل تدريجيا بعد انقطاعها التام لساعات مابعد طهر اليوم الأحد في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها .

وأكد رئيس قسم الإعلام في شركة المدار محمد الزواوي إن توقف الاتصالات جاء بسبب قطع في أحد كوابل الألياف البصرية الرئيسة في منطقة الهواري التابع لشركة هاتف ليبيا .

وأضاف الزواوي لـ”أخبار ليبيا24″ أن فرقة صيانه تابعة لشركة هاتف ليبيا قامت بالتوجه للمكان وتعمل على إصلاح العطل بشكل نهائي.

وأكد رئيس القمس أن السبب الرئيسي لانقطاع الكابل هو قيام أحد المواطنين بأعمال حفر مما تسبب في قطع الكابل.

وختم الزواوي :”خدمة الاتصالات والإنترنت بدأت تعود لبنغازي والمناطق المجاورة لها بشكل طبيعي”.