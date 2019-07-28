الاتحاد العربي يحدد مواعيد مواجهتي الأهلي بنغازي والإسماعيلي 

أخبار ليبيا24- خاص

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم تاريخ 6/9/2019 موعدا لمباراة الذهاب التي تجمع ممثل ليبيا الأهلي بنغازي والإسماعيلي المصري على أرض مصر فيما سيكون لقاء الإياب يوم 27/9/2019 في تونس، حيث تأتي المباراتان ضمن منافسات الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأكد المدير الرياضي في النادي الأهلي بنغازي معتز بن عامر أن فريقه سيحارب من أجل نيل ورقة الترشح و الدفاع عن حظوظه في المنافسة.

وأضاف بن عامر بحسب صفحة النادي على “فيس بوك” أن الأهلي سيكون قادراً على صناعة الحدث متسلحًا بعزيمة جماهيره، موضحًا أن ممثل ليبيا سيكون مقاوماً للمعطيات العكسية من توقف للدوري وحظر الملاعب.