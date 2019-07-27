خلال لقائه بسلامة .. السراج : يجب وجود قواعد جديدة للعملية السياسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم السبت، بمقر إقامته في تونس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، أن الاجتماع تناول جهود البعثة الأممية لوقف العدوان على طرابلس واستئناف العملية السياسية .

وحسب البيان، جدد السراج تأكيده على أن استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت، مُجددًا التأكيد على ضرورة وجود قواعد جديدة لهذه العملية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها العدوان.

وبدوره، جدد غسان سلامة تأكيده على أن لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأنه لا بديل عن الحل السياسي، مُجددًا أيضًا إدانة الأمم المتحدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تطرق الاجتماع للمشاورات التي تجرى استعدادًا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا، الإثنين المقبل.