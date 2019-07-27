بعد سيطرة القوات المسلحة على معسكر النقلية .. لواء الصمود “الإرهابي” يعترف بهزيمة مليشياته في طرابلس

بعد سيطرة القوات المسلحة على معسكر النقلية .. لواء الصمود “الإرهابي” يعترف بهزيمة مليشياته في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد لواء الصمود الإرهابي بقيادة المطلوب محلياً ودولياً صلاح بادي سيطرة القوات المسلحة على معسكر النقلية بطريق المطار، واصفاً ما حدث بـ”الاختراق”.

لواء الصمود أوضح بحسب مكتبه الإعلامي بأن من وصفهم بـ”العدو” “القوات المسلحة الليبية” حققت اختراق نسبي في منطقتي الأحياء البرية ومعسكر النقلية، مبيناً بأنه يعمل على معالجة ما وصفه بـ”الاختراق”.

واختتم اللواء الذي يقاتل في صفوف حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا بيانه بالتأكيد على أن قواتهم تستعد لاستعادة ما فقدته من مواقع، حسب وصفهم .

يشار إلى أن القوات المسلحة قد أعلنت صباح اليوم السبت عن سيطرتها على مواقع جديدة في طريق المطار ومنطقة الاصفاح ، ونشرت صوراً للمواقع التي تقدمت لها القوات.

وأعلن اللواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، سيطرته على معسكر النقلية جنوب طرابلس.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن “اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة والكتيبة 136 مشاة، تقدموا على ثلاث نقاط وتدخل في اشتباكات بالقرب من كوبري الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية”.

الخرطوش أضاف أن “اللواء التاسع، وكتيبة طارق بن زياد منذ الساعات الأولى لفجر اليوم تتقدم باتجاه معسكر حمزة وعلى يمين مشروع الدوائر وحتى اللحظة لا زالت الاشتباكات مستمرة”.

وأكد أن الاشتباكات مستمرة في محيط كوبري الفروسية وطريق “لاصفاح”، منوهًا إلى أن المليشيات الإرهابية لاذت بالفرار أمام ضربات قوات الجيش باتجاه الكريمية بعد السيطرة على مسجد صلاح الدين “الجامع الخضر” على يسار طريق كوبري المطار النقلية.

ويأتي هذا التقدم جنوب طرابلس بعد استهداف السلاح الجوي فجر اليوم السبت الكلية الجوية مصراتة بـ7 غارات عنيفة وموقع آخر لمسلحي الوفاق غرب مدينة سرت .