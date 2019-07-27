بعد تغيير وزير الخارجية .. الرعيض: نتوقع تغيير واضح في موقف فرنسا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، إن الجميع يعرف أن فرنسا تشهد اختلافًا كبيرًا بين الحكومة، وبين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ الفرنسيين، بشأن الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف أيضًا دور وزير الخارجية في تلك الأزمة، والذي كان وزيرًا للدفاع في فرنسا، وأنه متعاون مع خليفة حفتر ويحاول بقدر الإمكان الوقوف إلى جانبه.

الرعيض أوضح – في مداخلة على فضائية “ليبيا بانوراما” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين – أن فرنسا واحدة من الدول الكبرى التي لديها إمكانيات، وأحزاب، ومعارضة قوية.

وتابع : “لاحظنا ذلك خلال زيارتنا الشهر الماضي لباريس، حيث التقينا بالجمعية الوطنية الفرنسية وهي مجلس النواب الفرنسي، وأيضا مجلس الشيوخ، وكانت اجتماعاتنا هناك بها نوع كبير من الاهتمام والحصول علي معلومات كثيرة كانوا لا يعرفونها ”.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس النواب والشيوخ الفرنسيين، تعهدوا بأنهم سيبذلون جهدًا كبيرًا في اقناع الحكومة وتغيير وجهة نظرها نحو ليبيا ونحو القضية الليبية، مؤكدًا أن قرار مجلس النواب الفرنسي بتشكيل لجنة تحقيق في دور باريس في الوضع الراهن في ليبيا قبل وبعد الهجوم على طرابلس، يأتي ضمن الأمور التي تم مناقشتها هناك.

وكشف الرعيض، أن رئيس لجنة التحقيق الفرنسية سيكون سيدة من أعضاء مجلس النواب الفرنسي، هي رئيسة جمعية الصداقة الليبية الفرنسية، لافتًا إلى أن هذه اللجنة ستتخذ إجراءاتها، وستبدأ في التحقيق ومتابعة الحكومة، وتغيير الموقف الفرنسي، ومحاسبة الحكومة على ما قامت به دعم واضح لحفتر.

وأضاف الرعيض: “من خلال لقاءاتنا مع السفارة الفرنسية، ومن خلال التواصل مع وزارة الخارجية الفرنسية، وزيارات المبعوثين، ورئيس المجلس الرئاسي، طالبنا الحكومة الفرنسية بالعدول عن هذه التصرفات التي تضر بأمن ليبيا وحوض البحر المتوسط، وأمن المنطقة بالكامل”.

وأشار إلى أن هناك معارضة شديدة من قبل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، لما تقوم به فرنسا في ليبيا، موضحًا أن هؤلاء سيؤثرون جميعًا خلال شهر سبتمبر القادم، حيث سيتم تغيير وزير الخارجية، متوقعًا تغيير واضح في الموقف الفرنسي، قائلاً: “إن هذا التغيير سيحدث لأننا في جانب الحقيقة، والعدل، والمنطق”.

وتابع الرعيض: “قلنا بصوت عال للفرنسيين، لو سلّمنا أن حكومة الوفاق الوطني ضعيفة، ولم تقم بأي شيء خلال هذه السنوات، فإنها لا تقارن بما قام به حفتر من دمار شامل في بنغازي ودرنة، وما قام به من عدوان همجي على طرابلس، فلا توجد مقارنة، ولا يوجد مبرر واحد لإعادة حكم العسكر، وخاصة وأن فرنسا من الدول التي دعمت ليبيا في 2011م، في تغيير هذا النظام العسكري، كما أن فرنسا لها تاريخ كببر ومشرف في حقوق الإنسان، وأن الثورة الفرنسية قد عانت كثيرًا حتى وصلت فرنسا إلى نظام ديمقراطي، فكيف تقوم فرنسا اليوم بدعم حكم عسكري ديكتاتوري من جديد في ليبيا”.

واختتم الرعيض، بالتأكيد على أهمية تواصل المجلس الرئاسي، ومجلس النواب ووزارة الخارجية، مع فرنسا بشكل أكبر، قائلاً: “لابد من ذلك فهي دولة من الدول الكبرى، ولها صوت وحق فيتو في مجلس الأمن، وبالتالي هي دول مهمة جدًا بالنسبة لليبيا، فعلينا أن نتواصل لتغيير الرأي مع الكل”.