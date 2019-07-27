بالفيديو .. قوات الجيش تحقق تقدم كبير في كافة محاور طرابلس

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت كتيبة طارق بن زياد بقيادة الرائد عمر مراجع بأنها ورفقة باقي أفراد القوات المسلحة تحقق تقدم في كافة محاور طرابلس.

كتيبة طارق بن زياد أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن وحدات القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة وتسيطر على عدة مواقع جديدة ، مبينةً بأن “المليشيات” تتقهقر وتتراجع أمام نيران أسلحتهم.

ونشرت قوات الجيش فيديو متداول تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، يؤكد تواجد قوات الجيش عند جسر القربوللي غرب طرابلس .

يشار إلى أن وحدات القوات المسلحة قد شنت هجوماً واسعاً صباح اليوم السبت بعد غارات عنيفة استهدفت الكلية الجوية مصراتة ومواقع لمسلحي الوفاق في مدينة سرت.

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