السراج لـ”ماكرون”: قوات الوفاق تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اليوم السبت، في تونس، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وذكرت المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان له، أن اللقاء استهدف مستجدات الوضع في ليبيا، وتداعيات الاعتداء على طرابلس، موضحة تجديد الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة طرابلس وتهديد حياة المدنيين، وتأكيده على ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي.

السراج أكد خلال اللقاء على الثوابت الوطنية الليبية، موضحًا أن الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي، وأن قوات حكومة الوفاق تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وعن مدنية الدولة، مُشيرًا إلى المبادرة التي طرحها في يونيو الماضي، للعودة إلى المسار السياسي الذي يقود إلى انتخابات عامة.

واختتمت المكتب الإعلامي بيانه، أن الاجتماع تناول أيضًا عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن السراج، طرح مبادرة سياسية من سبع نقاط للخروج من الأزمة الراهنة، تتبلور أبرز ملامحها في عقد ملتقى ليبي، يتم الاتفاق من خلاله على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2019م، وتنبثق عنه هيئة عليا للمصالحة الوطنية.

وقدم السراج، في يونيو الماضي، مبادرة تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي، لافتًا إلى أنه يتم الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019م .