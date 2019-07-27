الإعلام الحربي: فصيل استطلاع للقوات المُسلحة نفذ عملية عسكرية نوعية في القربولي

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم السبت أن فصيل استطلاع للقوات المُسلحة يقوم بتنفيذ عملية عسكرية نوعية بمنطقة القربولي.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الفصيل تحول إلى مواقع أخرى لن يتم الإفصاح عنها ؛ لتنفيذ باقي المهام المُكلّف بها.

وفي ذات السياق، أكد مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن القوات المسلحة سيطرت بالكامل على كوبري القربولي.

وأفاد الخرطوش أن القوات المسلحة تقدمت تقدمًا كبيرًا من جهة عين زارة والوصول لكوبري القربولي، بعد استدراج معظم قوات الوفاق لمحور النقلية وتحقيق تقدمات أكبر في باقي المحاور.

وأفاد مسؤول المركز الإعلامي أن القوات المسلحة تراجعت إلى نصف المعسكر للحفاظ على الأفراد من تمركزات العدو مقابل البوابة وخلفها.