شهيد الوطن وصوت الحقّ…الذّكرى السّادسة لاغتيال “عبدالسلام المسماري”

أخبار ليبيا24- خاصّ

حاول الإرهابيون في مدينة بنغازي، إسكات كل الأصوات التي تعارضهم وتفضح مخططاتهم وأهدافهم، طمعا منهم ليحصر الساحة لهم فقط، فلا صوت إلا صوتهم ولا أفكار وعقائد إلا أفكاهم وعقائدهم.

وعاث الإرهاب في المدينة ـ على مدى أعوام ـ فسادًا، فقد قتل وخطًف وأرعب في محاولة منه للسيطرة على المدينة، وتحويلها إلى إحدى إمارات دولتهم لتكون إسلامية بزعمهم، وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام.

فقد اغتال الإرهابيون طيلة هذه المدة، التي كانوا فيها داخل المدينة عددًا من النشطاء والصحفيين والعسكريين، وكل من كان له دور أو قاومهم ورفضهم حتى ولو كان السلاح قلما، فإنهم يتصدون له بجبن كعادتهم ويقتلوه غيلة وغدرا، ونذكر من بين هؤلاء الأبطال الشهيد “عبدالسلام المسماري” الذي اغتيل في مثل هذا اليوم من العام 2013.

ولد “عبد السلام المسماري” عام ( 1959) محامي وناشط حقوقي ومن أوائل الذين وقفوا في ثورة فبراير، ابتداء من 15 فبراير 2011، وأصبح بعد ذلك المنسق العام لائتلاف ثورة 17فبراير الذي لعب دوراً مهما في بداية الثورة. عرف “المسماري” بتطلعاته ودعوته لبناء دولة مدنية ديمقراطية داعمة لحقوق وحريات الإنسان، كما عُرف بمعارضته لسيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة في البلاد، خصوصا بعد سيطرتهم على المؤتمر الوطني العام.

وصف الشّهيد عبدالسّلام بـ “صوت الحق” وهو صاحب تلك المقولة الشهيرة “لابدّ من ليبيا وإن طال النّضال” وهو من المهتمين بقضية اغتيال رئيس أركان جيش التحرير ورفيقيه فقد طالب كثيرًا بالكشف عن ملابسات اغتيالهم. كانت بنغازي ذلك الوقت في حالة نزيف مستمر، وكانت دماء الشرفاء تسيل في جميع أجزائها بأخس الطرق ،وذنبهم في ذلك أنهم يقاومون إرهابا ما ارتفعت رايته في مكان إلا وحل الدمار فيه.

وما كان من صاحب النخوة إلا أن يقاوم ولو بكلمة، حتى وإن كانت حياته ثمنا لذلك، وفي شهر رمضان المبارك الموافق لتاريخ 26 يوليو 2013 فقدت بنغازي واحد من رجالاتها الذين لا يخشون في الله لومة لائم وهو” عبد السلام المسماري” فقد طالته تلك الأيادي القاصرة المرتعشة واغتالته بعد خروجه من صلاة الجمعة .

بعد التفجيرات الدامية التي أثخنت بنغازي ،وسقوط الكثير من أبنائها على يد التنظيمات الإرهابية، التي ظنت يومًا من الأيام أنها تمكنت من بنغازي وأهلها، ولكن بعزيمة أهلها استطاعت دحر الإرهاب والاقتصاص منهم ،ها هي عادت طاهرة كدماء شهدائها آمنة مطمئنة تضج بالحياة.