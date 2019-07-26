ضابط ليبي مُكرم من السيسي: سَعُدت كثيرًا بهذا التكريم الذي مثلت به بلادي خير تمثيل

أخبار ليبيا 24 – خاص

كرّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، ومنحهم نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرًا لأدائهم في واجباتهم أثناء الدراسة.

ومن بين الطلبة المُكرمين ثلاث طلبة ليبيين تحصلوا على التراتيب الأولى في مجال تخصصهم.

والطلبة الليبيين هم، من الكلية البحرية، حمزة محمود الشريف، ومن الكلية الجوية، محمد إدريس خطاب الشاعري، ومن كلية الدفاع الجوي، جاب الله عبد الباسط الجاد.

ومن ضمن الطلبة المُكرمين من قبل الرئيس السيسي، أجرت أخبار ليبيا 24 لقاءً مع خريج الكلية الجوية، الملازم أول محمد إدريس خطاب الشاعري.

وأعرب الشاعري، المتحصل على الترتيب الثالث على مستوى الطلبة بتقدير ممتاز والترتيب الأول على الطلبة الوافدين في الكلية الجوية، عن سعادته بهذا التكريم.

وقال الشاعري، لأخبار ليبيا 24: “سَعُدت كثيرًا بهذا التكريم الذي مثلت به بلادي خير تمثيل”.

والشاعري من مواليد مدينة طبرق عام 1995 وقد درس المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرسة الجلاء وتحصل على الثانوية العامة من مدرسة الأمل بطبرق عام 2013.

وخلال مسيرته الدراسية توجه “الشاعري” إلى جامعة عمر المختار، ولم يبق فيها كثيرًا، حيث توجه بعدها إلى للدراسة في الكلية العسكرية، والتي كان مقرها سابقا “معسكر 28 مارس” بمنطقة باب الزيتون في طبرق.

الشاعري واصل دراسته صحبة 23 طالبًا من أنحاء ليبيا في الكليات العسكرية المصرية.

وقال الشاعري: “في شهر أكتوبر من عام 2015 توجهنا إلى عدد من الكليات العسكرية منها الجوية والبحرية والدفاع الجوي”.

وأضاف، “أن البحرية والدفاع الجوي تقعان في الإسكندرية أما الكلية الجوية فتقع في القاهرة بمحافظة الشرقية بلبيس”.

وتابع الشاعري، يقول: “كنت من ضمن 5 طلبة ليبيين توجهنا للكلية الجوية اثنان من طبرق وواحد من المرج والزنتان وتاورغاء”.

وأضاف، “أن الدراسة استمرت في الكلية الجوية لمدة 3 سنوات. كُنّا 13 طالبًا ليبيًا تخرج منّا العام الماضي 8 ضباط وهذا العام 5 ضباط”.

وقال الشاعري: “بفضل الله تحصلت على الترتيب الأول على الطلبة الوافدين من عدد من الدول العربية وكان عددهم 300 طالب وتحصلت على عدد 250 ساعة طيران”.

وأضاف، “كما تحصلت على الترتيب الثالث على مستوى الكليات العسكرية وسط حوالي 3 آلاف طالب وعلى رتبة ملازم طيار مقاتل”.

وقال الشاعري: “أقيم حفل رسمي في 22 يوليو الجاري بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبحضور أكثر من 3 آلاف طالب”.

وأضاف، “قلدني الرئيس المصري نوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية. كما أقيم حفل تكريم آخر من قبل السفير الليبي والملحق العسكري”.