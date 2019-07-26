إغلاق مسجد الصحابة بمدينة درنة اليوم الجمعة..تعرف على الأسباب

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر أمني لـ “أخبار ليبيا24” اليوم الجمعة أنه تم إغلاق مسجد الصحابة هذا اليوم لدواعٍ أمنية تخوفًا من حدوث أي تفجيرات إرهابية لزعزعة أمن المدينة.

وأضاف المصدر الأمني أن هذه التحوطات الأمنية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بالمدينة جاءت بعد أن قبض جهاز الأمن الداخلي بمدينة درنة في ساعات متأخرة من ليل البارحة على شخص يقوم بسرقة كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد.

وأوضح المصدر أن الشخص المقبوض عليه من منطقة الابيار غرب مدينة المرج 40 كيلو متر ولم يتم التأكد حتى الآن عن سبب سرقة الكاميرات هل جاءت تمهيدًا لعمل إرهابي أم لغرض السرقة فقط.

يشار إلى أنه بعد تسعة أشهر من العمليات العسكرية التي قادتها القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة في درنة، احتفل أهالي درنة الزاهرة في فبراير الماضي بعودة مسجد الصحابة لهم ليكون مكانًا للعبادة بعد أن قام تنظيم “داعش” الإرهابي بتدنيسه وجعله مكانًا للذبح والصلب والقتل وإجبار المدنيين من الأطفال والشباب على الدخول كعناصر مقاتلة في التنظيم.

أول صلاة جمعة في المسجد بعد تحرير المدينة وليصدح صوت الشيخ “محمد الشلوي” مجلجلا في زوايا المسجد بالتكبير وشكر الله على تخليص مدينة درنة من الفكر الظلامي المتطرف الذي جثم على صدر المدينة لسبع سنوات، وأقيمت الصلاة بحضور عدد كبير من أهالي المدينة.