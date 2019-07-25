وفاة الرّئيس التّونسي الباجي قايد السّبسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الرّئاسة التّونسية وفاة الرّئيس الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس.

هذا وأدخل الرّئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مجدداً إلى العناية الفائقة في المستشفى، بعدما كان قد دخلها عدة أيام، في نهاية يونيو إثر إصابته بـ”وعكة صحية”.

وقال نجله حافظ قائد السبسي، لوكالة فرانس برس إن الرئيس التونسي يبلغ من (93 عاماً) “في العناية الفائقة في المستشفى العسكري بالعاصمة والأمور ليست على ما يرام”.

وكان السبسي قد نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري، حيث قضى أسبوعاً قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك إلا في مناسبتين فقط.

يذكرأن السبسي، شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، كما يعد ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم، بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.