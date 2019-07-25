مشيدة بموقف أوغلو.. خارجية النواب: المعارضة التركية شهدت بانتهاكات حكومتها في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، إن اللجنة تابعت باهتمام تصريحات أحد زعماء المعارضة التركية حول التدخل السافر في الشؤون الليبية من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متمثلة في دعمه للميليشيات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية في بلادنا.

وأعربت اللجنة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي عن شكرها وتقديرها لزعيم المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، على هذا الموقف، الذي وصفته بـ”الشجاع” تجاه تصرفات حكومة بلاده، وفضح ما يقوم به الرئيس التركي من تدخل في الشأن الداخلي لليبيا، وإشعال الحرب والتسبب في إراقة دماء الليبيين، وذلك بإرسال الأسلحة الحديثة والمتطورة في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن بحظر الأسلحة على ليبيا.

وحثت اللجنة، القوى الفاعلة في تركيا لاتخاذ موقف حاسم من سياسات الحكومة التركية، التي ألحقت ضررًا بالغًا بالمصالح التركية في ليبيا، وتركت عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، داعية الحكومة التركية إلى التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى والاهتمام بشئون بلادها.

وطالبت اللجنة، في ختام بيانها المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية والبعثة الأممية في ليبيا بضرورة التحرك لإدانة هذه الأفعال وسرعة وقف هذا الدعم، الذي وصفته بـ”المفضوح” والذي شهدت به المعارضة التركية على أفعال حكومتها.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق، أنه سيسخّر كل إمكانيات بلده لمنع ما وصفه بـ”المؤامرة” على الشعب الليبي، مثمناً دور السراج وحكومة الوفاق في مواجهة العدوان على طرابلس، وأن بلاده ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين وستدعم الحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق.

و أكد على أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية وأن المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وفي وقت لاحق، نقل موقع “أحوال” التركي، عن مصادر محلية مطلعة، أنباء تفيد بأن حكومة رجب طيب أردوغان، أرسلت شحنة جديدة من الطائرات المسيّرة المسلحة لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، برئاسة فائز السراج.

وقال الموقع، في تقرير له، إن شحنة الطائرات المسيّرة المسلحة وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي، الوحيد الذي يعمل في طرابلس بواسطة طائرة شحن أوكرانية، مؤكدًا أن الشحنة الجديدة جاءت بعد لقاء أردوغان، فائز السراج، في وقت سابق.

وتضم الشحنة، 8 طائرات أخرى من طراز بيرقدار Bayraktar TB-2، رغم استمرار الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا الذي فرضه مجلس الأمن منذ 2011م بالقرارين 1970م، 1973م، بحسب ما ذكره تقرير لموقع موقع “افريكا إنتلجنس”، الذي يمتع بعلاقات مع دوائر مخابراتية أوروبية.

وكان تقرير استخباري أوروبي، أعلن توجه تركيا لتسليم حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، دفعة جديدة من الطائرات المسيرة بدون طيار، موضحًا أن ذلك يأتي في خرق جديد للقرارات الدولية بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.