المشري يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، رفقة نائبه الثاني، فوزي العقاب، وعضو المجلس صفوان المسوري، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس.

وأوضح المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، تابعته “أوج”، أن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا بعد الاعتداء على العاصمة طرابلس؛ مشيرًا إلى أن الطرفان اتفقا على أنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا، وعلى ضرورة استئناف العمل على الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي عرقلها العدوان.