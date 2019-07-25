القبض على 3 قادة بالقاعدة مطلوبين دولياً

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشفت غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، عن القبض على إرهابيين مطلوبين دوليا، يصنفون قادة في تنظيم القاعدة الإرهابي وصادر في حقهم مذكرات قبض من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام.

هذا وأوضح المكتب الإعلامي للغرفة ، أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المطلوبين محلياً ودولياً، نفذت القوة التابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة عملية مداهمة فجر أمس الأربعاء، بأحد ضواحي مدينة طرابلس، حيث اشتبكت القوة التابعة للغرفة، مع أحد المطلوبين وبعد تضييق الخناق عليه تم إجباره على تسليم نفسه .

حيث تم التأكيد على هُوية المطلوبين ومن بينهم المطلوب الرئيسي جزائري الجنسية المكنى بـ (الشاوي) برفقة المطلوبين الآخرين وكانوا من الجنسية الليبية، وتم مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والمستندات، مشيرة إلى أن المطلوبين على علاقة بعدد من العمليات الإرهابية داخل العاصمة طرابلس.

وأكدت الغرفة، أنه فور الانتهاء من التحقيقات الأولية مع المتهمين، ستتم إحالتهم للجهات ذات الاختصاص واستكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، لافتة إلى أن المطلوبين للعدالة، قد تسللوا في الفترة الأخيرة مستغلين تدهور الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.