الحرس البلدي طبرق يتلف دواجن وأسماك ولحوم مجمدة منتيهة الصلاحية

أخبار ليبيا24- خاص

أعدم جهاز الحرس البلدي في طبرق لحوم ودواجن وأسماك مجمده منتهية الصلاحية كانت موجودة في أحد المخازن في المدينة تم الإبلاغ عنها.

وتم بحضور مدير الحرس البلدي وعضو اللجنة التسييرية هاشم امصادف وعضوا عن اللجنة الأمنية المشتركة ومسؤول الإعلام والمفتش الصحي ضبط وإعدام أنصاف صدور دجاج مجمدة البرازيل 120 صندوق، ساديا شاورما دجاج برازيلي 180 صندوق، كرات للحم مايدا إمارات المتحدة 170 صندوق، جبنة موزريلا ألمانية 10 صندوق، سمك زبيدي نهري برازيلي 70 صندوق، حلقات دجاج جزائر 10 صندوق

ساديا نفانق دجاج إمارات المتحدة 45 صندوق، دبوس دجاج برازيلي 40 صندوق، كاحل الدجاج برازيلي 40 صندوق، أسماك مملحة مصرية 3 صناديق، حنازيل دجاج محلي 14 كيس.

وتم إعداد محاضر إتلاف بالمواد المذكورة التي أعدمت في مكب القمامة بمنطقة بطرونة على طريق طبرق إجدابيا الصحراوي.