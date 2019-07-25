افتتاح مدرسة لناشئي كرة القدم بحج حجيل

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتحت في نادي التحدي الرياضي حج حجيل ببلدية مرزق مدرسة للناشئين في لعبة كرة القدم .

وقال رئيس المركز الإعلامي للنادي أكرم الميهوب إنه وبالرغم من الإمكانيات البسيطة جدآ إلا أن مسؤولي النادي يسعون من خلال هذه المدرسة على القضاء على أوقات الفراغ بعد عطلة نهاية العام الدراسي إضافة إلى وصقل وتنمية المواهب الصغيرة .

الميهوب أضاف لأخبار ليبيا 24 جاءت الفكرة وفق خطة قسم النشاط بالنادي والتي نأمل أن يكون هناك دعم من هيئة الشباب والرياضة للاهتمام بالشيء. أو أحد الجهات الحكومية أو الشركات .

وأشار إلى أنه قد انطلقت المدرسة بعدد 50 رياضي تم تقسيمهم على مجموعتين يمارسون التدريبات اليومية على ارضية ملعب حج حجيل بنادي التحدي بلدية مرزق .

يشار إلى أن نادي التحدي الرياضي الثقافي الاجتماعي يقع بمنطقة حج حجيل ببلدية مرزق، وتأسس النادي في الثاني والعشرين من نوفمبر من عام 1984.