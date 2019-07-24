معاون رئيس مصلحة الجوازات يطالب باستلام إجراءات المواطنين ذات الطابع العاجل

أخبار ليبيا24- خاص

طالب معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية في المنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي رؤوساء الفروع والأقسام باستلام إجراءات المواطنين ذات الطابع العاجل.

وقال العبيدي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ :”إن الجوازات تمر بظروف صعبة لكن الحالات ذات الطابع الاستعجالي لا تحتمل التأخير”.

ودعا العبيدي المواطنين بأن عليهم التوجه لفروع الجوازات مصحوبين بما يفيد الحالات الاستعجالية( تقرير طبي من مستشفى عام أو مستندات الإفادات للخارج أو الدورات).

وأضاف معاون رئيس المصلحة :”نتمنى من المواطن منح الفرصة للحالات الاستعجالية نظرا لما تمر به مصلحة الجوازات من ظروف”.

وطالب أي مواطن يتعرض لتعطيل أو ابتزاز عليه التوجه لمكتب التفتيش والمتابعة قائلا :”لن نسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال وبعد استلام الإجرءات تخطرنا الفروع وبالتنسيق مع رئيس المصلحة يتم تحديد موعد للتصوير”.