بينهم إمراة حامل  .. البحرية الليبية تنقذ 38 مهاجرًا غير شرعي شمال القره بوللي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت البحرية الليبية، التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق إنقاذ 38 مهاجر غير شرعي، على بعد نحو 20 ميل شمال القره بوللي .

وذكرت البحرية الليبية في بيان لها، أنه بناء على بلاغ، تمكنت دورية تابعة للتشكيل الأول حرس السواحل بالقوات البحرية “الزورق رأس أجدير”، أمس الثلاثاء، من إنقاذ قارب مطاطي تعطل محركه على متنه 38 مهاجر غير شرعي، من بينهم عدد 1 إمراة واحدة حامل .

وتابعت أن القارب خرج من منطقة القره بوللي مساء الإثنين، وبعد نحو أربع ساعات من خروجهم، أي نحو الساعة العاشرة ليلاً تعطل المحرك وتضرر بالكامل، وظل المهاجرون في القارب، تتقاذفه الأمواج حتى وصول الدورية.

وأضافت البحرية الليبية، أن المهاجرون من جنسيات مختلفة: “27 من مصر، 2 من نيجيريا “رجل وإمراة”؛ والباقي من جنسيات غينيا؛ ساحل العاج؛ النيجر؛ غانا”، مُضيفة أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين، والوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بالقاعدة، وأنه بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، ومركز إيواء تاجوراء.