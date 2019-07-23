ليبيا تواصل محاربتها للإرهاب

أخبار ليبيا24

استطاعت ليبيا مواجهة الظّروف المعقدة التي تمرّ بها المنطقة الّتي تُعتبرُ لاعبًا سياسيًّا وأمنيًّا محوريًّا يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من مستقبل القارة السوداء، ووسط التطورات التي اجتاحت شمال أفريقيا، ولا سيّما مع دخول داعش إلى البلاد، برزت ليبيا كاستثناء؛ فقد انخرطت في عملية التجديد السياسي والاجتماعي من خلال إقرار إصلاحات على مختلف الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والدبلوماسيّة وغيرها، وأثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية.

لقد انخرطت ليبيا في مجال مكافحة الإرهاب، حيث ساهمت في إنشاء منظومة أمنيّة قويّة شكّلت حصنًا لها من التهديدات التي يمثلها التّنظيم الإرهابيّ المتطرّف داعش، إضافة إلى المجموعات المتشددة التي تنتشر على الحدود. وقد حققت السياسات التي اتبعتها ليبيا لمكافحة الإرهاب نتائج ملموسة، فقد سجلّت الأجهزة اللّيبيّة كافّةً عددًا من النجاحات المشهود لها، ولا سيّما في الفترة الأخيرة عندما عاود التّنظيم حركته محاولًا الاستيلاء من جديد على ليبيا والسيطرة على ثروات البلاد البشريّة والماديّة.

في هذا السّياق، وفي الأشهر القليلة الماضية، حُكِمَ بالسجن على سبعة وعشرين رجلًا وُجّهت إليهم تهم التّخطيط لهجمات إرهابّية ضدّ قوّات الأمن اللّيبيّة والأجنبيّة، فيما شهد شهر مارس إصدار حكم بالإعدام في حقّ المسؤوولين عن ارتكاب عمليّات التفجير ضدّ المواقع الحسّاسة في البلاد، كما تمّ اعتقال خمسة عشر فردًا من أعضاء الجماعات الإرهابيّة الداعشيّة المنتشرة على الحدود.

وهكذا، تواصل ليبيا محاربتها للإرهاب حيث تمكّنت الأجهزة الأمنيّة مؤخرًّا بالتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتيّة من تفكيك خليّة جهاديّة تنشط في ضواحي سرت، إضافةً إلى الجهود الحثيثة في اقتلاع خلاياه المتنامية حديثًا في مخيمات اللاجئين.

كلّ هذه الانتصارات والنجاحات ضدّ التّنظيم الإرهابيّ داعش، الّذي فرض نفسه وأوهم الجميع بأنّه تنظيم يتبع الدين الإسلامي ويعمل لصالح المسلمين، أدّت إلى إحباط المتطرّفين وتكبيل أيديهم ومنعهم من المساس بأمن البلاد وسلامة المواطنين. لقد أكّدت ليبيا أنّها دولةٌ ساهرة على حماية بلادها من خطر المتطرّفين والتطرّف