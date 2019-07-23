شارع الخلاطات وطريق الابيار…الخرطوش: القوات المسلحة نجحت في التقدم لنقاط جديدة

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أخبار ليبيا24
قال مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة العربية الليبية نجحت في التقدم لنقاط جديدة كانت تمركزات لقوات الوفاق.
وأضاف الخرطوش ان القوات المسلحة شنت هجومًا واسعًا في عدة مناطق ونقاط لقوات الوفاق مؤكدًا أن التقدمات مستمرة لكل الوحدات حسب المهام التي كلفت بها من غرفة العمليات المتقدمة بإمرة اللواء صالح عبودة بعد صدور التعليمات من المستوى الأعلى بذلك.
وأفاد مسؤول المركز الإعلامي أن القوات المسلحة تمكنت من غنم عدد من الآليات وخسائر كبيرة بالأرواح في صفوف قوات الوفاق وتقهقر العدو بالرجوع إلى النقاط الخلفية داخل العاصمة.
وذكر الخرطوش أن وحدات اللواء 73 مشاة بإمرت اللواء علي القطعاني والكتيبة 127 مشاة المقاتلة بإمرة العقيد زكريا تقدمت وطوقت معسكر النقلية، لافتا إلى أن شارع الخلطات في ظل القوات المسلحة وطريق الابيار حتى محطة وقود الرقبة ونقاط تمركز جديدة للقوات المسلحة لا نستطيع الحديث.
وأكد المسؤول الإعلامي أن تحركات وحدات القوات المسلحة العربية الليبية مستمرة موضحًا أنه لدهم أوامر بالتوثيق وعدم النشر، والعدو لا يملك إلا فبركة إخبار كاذبة وصور قديمة.

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