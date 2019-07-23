العمليّات العسكريّة ضدّ داعش تتكاثف والعقوبات بحقّ الدواعش تتزايد

أخبار ليبيا24

تكاثفت العمليات العسكرية ضدّ داعش في البلدان الّتي احتلّها وسيطر عليها بقوّة السّلاح، وركّزت العمليات الرئيسة، كما هو الحال في ليبيا، على استعادة المدن الكبرى الّتي وقعت تحت رحمة الدواعش الّذين راحوا ينفّذون أبشع الجرائم وأحقرها بحقّ المدنيين الأبرياء قصد نشر الفوضى والرّعب وبالتّالي توسيع نطاق سيطرة التنظيم بشكلٍ أكبر وأسرع.

وأدّت عمليّات القتال هذه بين داعش وأجهزة الدولة اللّيبيّة المختلفة إلى مقتل أعدادٍ هائلة من العناصر الداعشيين، وفرار غيرهم، كما أنّ بعضهم وقع في قبضة السّلطات الّتي باشرت معهم التحقيق فورًا بهدف اكتشاف مواقع اختباء الدواعش ومخابئ الأسلحة الّتي يمتلكونها ويستخدمونها في عمليّاتهم.

ووصلت عدم إنسانيّة داعش إلى حدودٍ غير مقبولة وغير عقلانيّة، فإضافةً إلى استغلال المدنيين واستمالتهم بهدف تحقيق أهداف التنظيم الإجراميّة والدامية، راح الدواعش يستخدمون المدنيين دروعًا بشريّة، وشنّوا هجمات كيميائية على أحياء سكنيّة مكتظّة بقصد قتل المدنيين وتهديد الدولة بأنّ داعش يمتلك قوّة عسكريّة “لا تقهر”.

ولم يتوقّف شرّ داعش عند هذا الحدّ، إذ عمد داعش إلى استهداف المدنيين الهاربين من قبضته قبل أن يُهزم في معظم أنحاء ليبيا.

في معركتها ضد داعش، نفذت القوات اللّيبيّة عقوبات شديدة بحقّ الدواعش المجرمين والخبيثين والمنحطّين، فمنهم من تمّ إعدامهم، وغيرهم حكم عليهم بالسجن المؤبّد، وآخرون لا يزالون تحت الرقابة النظريّة ويخضعون للاستجواب والمحاكمات بهدف اكتشاف خبايا التّنظيم الّتي لا تزال بعض معالمها تتسّم بالغموض.

إضافةً إلى ذلك، اتخذت المجتمعات المحلية في الأراضي التي يسيطر عليها داعش إجراءات للعقاب ضدّ أسر من يشتبه في كونهم أعضاء في التنظيم، وذلك بهدف إيصال رسالة واضحة لداعش بأنّه ما من قوّة إرهابيّة تستطيع السيطرة على عقول المدنيين وحياتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانيّة.